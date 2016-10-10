Посол США побывал в Ярославле

В Ярославле 6 октября с неофициальным визитом побывал посол США Джон Теффт. Он поучаствовал в открытии фотовыставки, передал письмо ярославцам от американского сенатора и бывшего кандидаты в президенты США Берни Сандреса, пообщался с журналистами и представителями общественности.



Поводом для визита в Ярославль посла США Джона Теффта стало участие в открытии фотовыставки российских и американских фотографов в рамках российско-американского фестиваля дружбы «Мост через океан». Экспозиция из примерно 50 работ была представлена в Доме «Общества дружбы Ярославль – Эксетер» на улице Некрасова.



Нынешний визит в Ярославль стал третьим визитом американского посла в Ярославль. Первый раз Джон Теффт приехал к нам 2 октября 2014 года, вскоре после вступления в должность посла США в России. Эта поездка стала первым выездом американского дипломата в российские регионы. Видимо американский посол решил начать с региона, который считается одним из самых мятежных и оппозиционных в России. Однако, ожидания на теплую встречу не оправдались. Перед зданием Ярославского госуниверситета, где была организована встреча со студентами и ярославцами, американского посла встречал пикет с плакатами «Янки, руки прочь от Украины» и «США – мировой террорист». На встрече технологу оранжевых революций благосклонно внимали представители либеральной общественности Ярославля. Однако многие вопросы из зала оказались не слишком приятными для Джона Теффта.

продолжение материала на портале "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" 07.10.16