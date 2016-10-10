Биг-бит и битломания уже бушевали за бугром, когда в Ленинграде в 1966 году, то бишь 50 лет назад, появился первый советский вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары».



По поводу “первый” въедливые историки совэстрады могут на меня взъерошиться, но в народном сознании «Поющие гитары» зафиксировались как символ ВИА и как первые. Они не полностью, но максимально впитали в себя качества бит-группы, они не были бит-группой, но пытались молотить под биг-бит.



Гитарный звук и стиль игры был смешением западной эстрады и стиля “серф” ,и до блюдо-рокового звучания они не дотягивали Однако на “безрыбье” того времени для нас они звучали весьма впечатляюще. В результате – только аншлаги…



Модный пафос это хорошо, но и материальная сторона их деятельности также выглядела весьма привлекательно. Так как они одновременно и играли и пели, у них были вокально-инструментальные ставки. Обладателю такой ставки за сольный концерт платили 22 рубля и 50 копеек (по ставке высшей категории выходило 45 рублей за концерт). «Поющие гитары» давали 350–400 концертов за год, таким образом заработок участника в зависимости от ставки варьировался от 650 до 1500 рублей в месяц. Не слабо для молодых людей, которым было от 20 до 30 лет отроду (средняя ежемесячная зарплата в СССР тогда была 120 р., а министр получал 500, кооперативная двушка стоила 5000, жигуль – 6000, а бутылка водки - 3,62).



Узнавая об успехе “Поющих гитар”, предприимчивые молодые музыканты, не обделенные административным талантом, начинали с завистью почесывать репу, и уже меньше чем через год, в 1967-м, в Москве появились еще два ВИА, а именно “Веселые ребята” и Голубые гитары”. Они-то, собственно говоря, вместе с “Поющими гитарами” и являются самой первой троицей советских ВИА.



Но о “Веселых ребятах” и Голубых гитарах” – в следующем выпуске через неделю, а сегодня у нас «Поющие гитары»…



Поющие гитары - Сумерки



Поющие гитары - Песенка велосипедистов





Поющие гитары - Дороги - The Singing Guitars

Цыганочка - Поющие гитары, 1969



