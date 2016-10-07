Похоже, что и прокурорская проверка фотовыставки Джока Стерджеса разницы между искусством и детской порнографией не почувствовала: выставку демонтирована 7 октября, сообщили в Центре братьев Люмьер.

Куратор московского Центра братьев Люмьер Наталья Литвинская сообщила журналистам, что выставка «Без смущения», которую накануне начала проверять Прокуратура Москвы, демонтирована. В Центре сказали, что такой выставки у них больше нет и сообщили, что о прокурорской проверке они ничего не слышали.

6 октября "АН-онлайн" писали, что выставку «Без смущения» стала проверять Прокуратура по ходатайству детского омбудсмена Анны Кузнецовой.