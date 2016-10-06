Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии 6 октября запретил местным операторам кабельных сетей вещания ретранслировать телеканал "Россия РТР" на территории республики из-за «военной пропаганды».

Решение НСЭСМИ Латвии окончательное и обжаловванию не подлежит: вердикт в суде «Россия РТР» оспорить не удалось. НСЭСМИ запросил дополнительные документы о правах коммерсанта на ретрансляцию программ в Латвии.

Напомним, НСЭСМИ Латвии 7 апреля запретил ретрансляцию и распространение телепрограмм "Россия РТР" на территории республики на полгода. Ведомство нашло в передачах канала нарушение ряда законов Латвии, в том числе и «разжигание вражды». Запрет должен был действовать до 11 октября. В 2016 году совет обвинил в "необъективном" освещении событий в Латвии и телеканал "Россия 24", передает ТАСС.