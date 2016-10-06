Российский актер боится пересекать украинскую границу

Актер Сергей Юшкевич рассказал «Аргументам недели», что мечтает поехать на Украину навестить родственников, но боится «больших проблем с пересечением границы».

«Хочется съездить на родину, со всеми повидаться, что ни говори, а там я прожил 22 года. Мама на всякий случай сделала мне приглашение», — сказал актер и признался, что ему реально не по себе от того, что он прочитал в Интернете о происходящем на Украине.

Юшкевич также рассказал, что многие его друзья с Западной Украины поддерживают российскую оппозицию. «Люди же не глупые, понимают, что за всем стоят американцы и сталкивают нас лбами, провоцируют, – говорит Юшкевич. – Причем, когда смотришь телевизор на Украине – войны, страсти, выходишь на улицу – мамы спокойно гуляют с детьми, и люди в 90% случаев говорят на русском языке».

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