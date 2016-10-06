Привал охотников — шутка для своих

Октябрь – самый пик осенней охоты. 145 лет назад великий художник Василий Перов создал знаменитую картину «Охотники на привале». «Аргументы недели» изучили ее историю.

Василий Григорьевич явно посмеивался, работая над «Охотниками». Это ведь была заодно шутка «для своих», придуманный художником карнавал с переодеванием. Он рисовал своих друзей, людей солидных. Их имена называются во всех публикациях о картине. Старший («помещик»-рассказчик) – полицейский врач Дмитрий Павлович Кувшинников. Крестьянин в центре – доктор Василий Владимирович Бессонов. Молодой охотник справа – их приятель Николай Михайлович Нагорнов. Компания Перова по охотничьим выездам.

Компания явно ещё не сложившаяся. Старший, видно, местный небогатый помещик, он бывалый – одежда какая надо, сапоги охотничьи. А молодой, надо полагать, из города приехал. Может, родственник, может, по рекомендации, студент или мелкий чиновник, но – новичок! Одет слишком щеголевато, сапоги городские, на высоком каблуке – в таких не походишь много, а в лесу каждый сук будешь цеплять. И старшего от избытка эмоций заслушался так, что трут разжёг, а папироску даже закурить забыл и не тем концом держит. Третий – явно крестьянин, даже ружья его не видно. Наверное, помещик часто с собой на охоту берёт, к бариновым байкам привык, знает, как всё на самом деле было, потому и посмеивается.

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