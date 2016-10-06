Международная конференция в Музее К. Фаберже в Петербурге

Ставшая уже ежегодной, международная научная конференция пройдет с 6 по 8 октября в Белокаменном зале Музея Фаберже на набережной реки Фонтанки, 21.

Неиссякаем интерес в мире и к личности Карла Фаберже, и влиянии, которое он оказал на современное ювелирное искусство.

На конференции намечено рассмотреть личность Фаберже, шедевры его фирмы и несомненно огромный след, который он оставил в Российской и мировой культуре.

На конференции прозвучит большое количество докладов. Примечательно, что спикером выступит Татьяна Фаберже, правнучка Карла Фаберже и почетный председатель Мемориального фонда Фаберже, Леннарт Бооий.

Впервые намечено реализовать разностороннюю публичную программу.

6 октября состоится передача в дар Музею архива лондонского филиала фирмы Фаберже в 1906-1914г.г.

Гости программы получат уникальную возможность увидеть небольшую часть архива. Все это будет выставлено в зале Музея.

7 октября пройдет public talk на тему «Имя Карла Фаберже в современном культурном пространстве».

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