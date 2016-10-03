Шнурова попросили не материться в Ростове-на-Дону

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров обойдется без матерных слов на своих концертах в Ростове-на-Дону и Краснодаре, если, конечно, пойдет навстречу просьбе Общественной организации «Православный союз».

Общественники заявляют, что раз уж предстоящие концерты являются публичными и представляют произведения литературы и искусства, то им (общественникам) очень бы хотелось, чтобы композиции «Ленинграда» не включали бы в себя нецензурную брань. «Православные» напоминают Шнурову, что мат в общественном месте уголовно наказуем.

Как альтернативу Шнурову предлагают заменить мат синонимами, как он это сделал в песне «Экспонат», которая транслировалась по телевидению.

«Ленинград» выступит в Ростове-на-Дону 3 октября, а в Краснодаре его ждут 4 октября.

В апреле на концерте в Белгороде Шнуров и два его музыканта были оштрафованы на 500 рублей каждый за использование ненормативной лексики на сцене.