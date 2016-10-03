Шнурова попросили не материться в Ростове-на-Дону

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Эстонский президент сказала, что будет править из своего дома, а не из дворца
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Сбербанк не проиграет от более дешевых потребительских кредитов
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Трое мужчин погибли в яме туалета
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Эстонцы впервые выбрали президентом страны женщину
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Казахстан опередил Россию в привлечении исламского финансирования
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Ким Кардашьян улетела из Парижа, потеряв 10 млн евро
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Украина может ввести визовый режим с Россией из-за ареста журналиста, подозреваемого в шпионаже
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Завершился 9-й тур РФПЛ
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В Приангарье мужчина неделю просидел прикованным к батарее
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Соглашение с США об утилизации оружейного плутония приостановлено
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Обнародована видеозапись задержания заподозренного в шпионаже журналиста “Укринформа”
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Абдурахимов победил Харриса на UFC Fight Night 96
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ФСБ задержала в Москве украинского журналиста-шпиона
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Следствие попросит об аресте водителя, по вине которого погибли трое пешеходов
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Хабаровских полицейских проверят из-за фото с пойманным серийным преступником
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Возможный виновник аварии на ралли в Омске не отдал запись своего регистратора
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«Роснефть» может получить «Башнефть» без проведения торгов
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На борту самолета, летевшего в Петербург, умерла пассажирка
|02.10 22:21
Набиуллина рассказала, куда должна перечисляться зарплата бюджетников
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Погибших в ДТП с машиной, вылетевшей на остановку в Москве, уже трое (ВИДЕО)
|02.10 19:32
В Грузии совершенно вооруженное нападение на экс-министра обороны
|02.10 17:22
В Москве на остановке сбиты четыре человека, есть погибшие
|02.10 17:02
Минфин РФ: сигареты к 2019 год подорожают на 30 %
|02.10 16:44
На шоу в Китае погибли два канатоходца, еще один пропал без вести
|02.10 16:09
На ралли в Омске еще один автомобиль несколько раз перевернулся (ВИДЕО)
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Медведев ждет снижения ставок по ипотеке
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Российские фигуристы на турнире в Братиславе заняли весь пьедестал
|02.10 12:40
В Италии взрыв прогремел в баре в центре Милана, есть пострадавшие
|02.10 12:01
Сергей Собянин про Украину: Жители страны гораздо адекватнее властей
|02.10 12:00
На окраине Калуги легковушка насмерть сбила двух человек