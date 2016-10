Сцена, яркий свет рампы, последние приготовления, техники в последний раз проверяют, все ли готово… И вот приветствующий гул толпы, прожектора нацелились в одну точку где появляется звезда – яркая личность, обладающая талантами, которыми никто из публики не обладает, и благодарная публика с обожанием ликует…



Но это лишь одна сторона медали, другая – за кулисами, в раздевалках, поездах, самолетах и гостиницах, а к кочевнической жизни далеко не все звезды приспособлены…



Ходят легенды о ночных дебошах в гостиницах, где останавливались рок-звезды. Например, раскуроченные номера стали частью имиджа группы “The Who” , Оззи Озборн на спор вместо порошка занюхал линию живых муравьев, а один басист из известной группы, круто изменив свое состояние, “зажигал” в прямом смысле слова, причем себя…



Однажды корреспондент, зная, что Кит Ричардс (один из Роллингов), мастер по изменению состояния, а по простому – любитель выпить бухла, покурить травки и понюхать порошка, спросил у него: “Что самое странное, Кит, ты нюхал в своей жизни?”. “Прах моего бати” – ответил Кит…



Когда я прочел это, языческое начало во мне стало протестовать против такого безбашенного кощунства. Кит, конечно, чувак выдающийся, но это уже, блин, чересчур.



The Who - My Generation live 1967





Black Sabbath - "Paranoid" Belgium 1970



The Rolling Stones - Angie - OFFICIAL PROMO (Version 1)