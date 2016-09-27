На съемках телепередачи "Без обид" Русского вещания LTV7 со звездой российского кино и театра Леонидом Ярмольником произошел инцидент: местные рыбаки обругали его на чистом русском языке за замечание.

Интервью с российским артистом театра и кино Леонидом Ярмольником записываось на пляже Юрмалы. Недалеко от места съемок о чем-то громко спорили рыбаки. Через какое-то время еонид Исаакович не выдержал и попросил их вести себя потише. На что те ответили ему в грубой форме на чистом русском языке. Ярмольник это не стерпел и отправился к рыбакам разбираться.

Происходящее снимали три камеры Латвийского телевидения. "Чем закончился конфликт, станет известно после выхода программы в эфир", — сказали в редакции LTV7. А пока - несколько кадров этого инцидента.

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