В Челябинске покажут Мюнхгаузена

В Челябинске с 2011 года активно возрождается еще дореволюционная традиция благотворительного народного театра.

Режиссер благотворительного проекта «Тот самый М.» Павел Каштанов сегодня ставит свой седьмой благотворительный спектакль, премьера которого состоится уже в ноябре. И театральные кассы уже приступили к продаже билетов.



- Павел, возможно, еще не все горожане наслышаны об этом замечательном во всех отношениях проекте. Давайте попробуем хоть немного приоткрыть завесу таинственности. Я знаю, что вы не любите раньше времени раскрывать свои профессиональные секреты…

- Мы уже делаем седьмой спектакль в Челябинске, когда известные люди города и области выходят на сцену благотворительной театральной постановки ради того, чтобы собрать денежные средства для нуждающихся ребятишек. В данном случае мы собираем деньги для поддержки талантливых детей студии Константина Хабенского в нашем городе Челябинске и также отдаем часть средств в специальный фонд Константина Хабенского на лечение тяжело больных малышей и адресную помощь некоторым детским лечебным учреждениям.

Фонд Хабенского помогает лечить самых разных детей, независимо от того, в каком государстве они живут и от их национальности. Например, на Украине, в зоне боев…. Ну и в нашей области тоже, конечно же, есть нуждающиеся родители, обратившиеся за помощью в этот фонд, и их детей тоже взяли на свое попечение, оплачивая им покупку жизненно необходимых медикаментов и производство операций. При этом у нас нет никакой базы и нас никто не финансирует. Мы стараемся, чтобы спонсоры оплатили наши весьма незначительные постановочные расходы, а весь сбор с продажи билетов пошел бы адресно детям. Причем все участвующие в постановке волонтеры играют, конечно же, бесплатно…









Режиссер Павел Каштанов



Это, не совсем про Германию…



- Челябинск традиционно считается городом промышленным, а не театральным. Ваш достаточно любопытный и необычный проект как-то способен повлиять на этот досадный для театралов факт?

- Конечно. Ведь мы создаем серьезное культурное событие в городе. Выход хорошо известных людей на сцену - это в любом случае событие. Более того, мы стараемся взять в работу какой-нибудь любимый народом кино хит либо какую-то очень известную пьесу, как мы начинали в 2011 году с «Ревизора» Гоголя. И тогда это тоже попало под выборы. И получилось, что когда рейтинги «Единой России» падали, как раз приехал съемочная группа НТВ. И нас показали по Центральному телевидению, объявив на всю страну: «Чиновники играют чиновников. В Челябинске готовится политическая бомба - спектакль «Ревизор»… Тогда нас даже убедительно попросили не мутить воду и выпустить спектакль уже после выборов. Как раз тогда, когда начались известные события на Болотной площади. 6 декабря мы сыграли премьеру, а на следующий день по телевидению неожиданно для нас объявили, что самая позитивная новость в стране: «Челябинские чиновники собрали для больных раком детей миллион триста рублей».

Для нас важно всегда сделать еще при всем при том еще какой-то свой социальный выпад. Мы хотим что-то сказать со сцены. Нам есть что сказать. И каждому нашему актеру, известному в регионе человеку, который принимает участие в нашем спектакле, будь он чиновник или известный бизнесмен, общественник, актер там или спортсмен. У нас разные люди принимали участие в постановках. И даже топ-модели у нас играли в спектаклях.

Я уверен, что каждому из них есть что сказать зрителю, который придет. Своему зрителю. Потому что наш артист понимает, что это будет его публика, будут многие жители города Челябинска, хотя на наши спектакли приезжают отовсюду, даже из Москвы. Я помню, как-то даже из Америки прилетали специально на наши спектакли. И в своих ролях, своими персонажами, своей постановкой мы все равно каждый раз, какую бы мы ни брали классику старались при этом показать то, что нас волнует именно сегодня… . В данном случае мы вроде бы берем Мюнхгаузена, XVIII век, но я опять решил осовременить пьесу. Пусть все происходит в наше время, пусть это вроде бы и стародавняя Германии, но мы говорим, конечно же, и о том, что происходит в мире современном вообще и у нас в стране в частности. Кто-то это, наверное, поймет, а кто-то, может, и нет…

Очень тонкий юмор у Григория Горина. И он очень хорошо позволяет нам сделать свой социальный выпад…

- В каждом вашем спектакле обязательно присутствуют просто удивительные актерские находки - люди, раскрывающиеся очень ярко и неожиданно. Я знаю, что вы обычно стараетесь до премьеры не раскрывать своих секретов…

- Роль барона Мюнхгаузена в нашем спектакле играет известный челябинец Марк Лейвиков. Мы с ним давно знакомы, пересекались, конечно же, не один раз. Он мне нравится лично, импонирует как человек. В том числе, конечно же, и как личность талантливая. Если в первом спектакле было достаточно, чтобы на сцену просто вышли известные люди, - и это уже было не рядовым событием, то сегодня этого уже недостаточно. Мы ведь делаем спектакль за спектаклем – пять лет. И у нас уже появляется свой проверенный зритель. И он требует от нашей труппы уже качества. То есть чтобы випы не просто ходили по сцене и говорили старательно заученный текст. Зрители сегодня требуют настоящей актерской игры. И я знаю, что Марк Георгиевич свою очень непростую роль сыграет. Я уверен в этом. Он артистичен. И поет он, между прочим, тоже очень хорошо. Выбор известных персон, а мы каждый раз подбираем артистов очень тщательно – дело очень ответственное. Скоро вы сами в этом убедитесь. У нас в этом году подбирается достаточно сильный состав…



Побывать в шкуре актера



- Репетировать в вечерне-ночное время, после своей основной работы - это нелегко. Даже просто свою роль выучить. А ведь приходится еще и репетировать на сцене, в образе, по системе Станиславского, в сжатый срок овладевать сценической речью и движениями, основами хореографии, в конце концов. Зачем это все нужно вашим актерам?

- Люди приходят в проект за разным. Кто-то хотел бы с кем-то банально познакомиться. Кто-то хотел бы публично заявить о себе, понимая, какая публика придет на спектакль. Чтобы стать по-настоящему известным. Кто-то, возможно, мечтал в юности стать артистом, но это в его жизни не состоялось. И вот теперь он уже может себе позволить попробовать себя в именно этом качестве. Кому-то интересно общение. На проекте у нас идет очень интересное общение друг с другом. Для кого-то это хорошая разрядка после тяжелого трудового дня. Но каждый в результате обязательно обогатится. Я процитирую Марка Захарова. Когда мы еще выпускали «Ревизора» и рассказали ему об этом проекте, то он так это прокомментировал: «Ну даже если чиновники и депутаты (у нас в основном тогда был чиновничьей состав) просто прикоснутся к драматургии Гоголя, это уже будет большой плюс».

Соприкасаясь с театром, все наши участники начинают больше его понимать, сильнее его любить, узнают, что такое на самом деле актерский труд. И когда они ходят в дальнейшем в театр, на постановки, на спектакли, они уже совсем по-другому смотрят на сцену. Потому что они побывали с той стороны, они побывали в шкуре актера. И поняли, что такое пот, кровь (на репетициях и это бывает), нервы и слезы… И это приобщение к искусству в любом случае. И общение с творческими людьми, конечно же…

Нам стали уже подражать. Подражают с 2011 года. Я знаю таких подражателей. Даже те же спектакли ставят, что и мы. Да ради бога. Мы никому не запрещаем. У нас появились подражатели даже в собственном Челябинске. Сегодня назову совсем немногих из тех, кто будет играть на премьерном показе. Пусть это все же будет хотя бы небольшой, но сюрприз для зрителей. Это Илья Ройтенберг, Алексей Ларин, Арсен Унанян, Максим Климентьев, Нигина Тен…