1966 год не только хипповал, но и хитовал по полной программе. В то время что-то было как оно есть и сейчас, чего-то как сейчас еще не было, а еще что-то было по-другому.



Самолеты и поезда перевозили примерно, как и сейчас, фотокамеры снимали на фотопленку, а до цифровой революции нам оставалось лет 20, поэтому не было мобил и домашних компьютеров и видео в домашних условиях было недоступно. Кроме того, был железный занавес, за которым жили хитрые и кровожадные враги-буржуи и Битлы пели высокими голосами, как заявляли советские газеты, исключительно из соображений растления молодежи и пропаганды нетрадиционной ориентации, и вообще советский карлик был на голову выше американского.



А солнце регулярно всходило и, исполненное терпимости, светило как для коммунистов, так и для врагов-буржуев, а мы с жадностью слушали все, что просачивалось из-за бугра…





The Beatles - Nowhere Man-HQ







THE BEACH BOYS - "Good Vibrations" © 1966 RBTV