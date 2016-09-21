«Арт-интервенция» в Петербурге

Фестиваль меняет облик города, улиц, дворов, парков за счет размещения необычной скульптуры, инсталляции, видеопроекции, граффити и даже перфоманса.



Пятый фестиваль «Арт-Проспект» пройдет с 22 по 25 сентября на территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

Данный район выбран неслучайно. Прежде всего, это центр города, где находится масса объектов городской структуры, которые требуют художественного переосмысления и в тоже время бережного отношения к достоинствам питерского стиля. Не менее важной является финансовая поддержка бизнеса и открытость городских властей к эксперименту.

Тема фестиваля 2016 года — «Диалог». Это емкая тема, организаторы планируют живое взаимодействие с жителями района, проведение открытых лекций, мастер-классов, дискуссий.

Все это должно способствовать диалогу между творческими силами и горожанами.

Основные действия фестиваля пройдут на Новой Голландии, в парке Юсуповского дворца, на Мойке, канале Грибоедова, Большой и Малой Морских улицах.

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