В Калифорнии скончался знаменитый американский кинорежиссер Кертис Хэнсон, который снял фильм "Восьмая миля".

Согласно последней информации, тело режиссера было найдено в его собственном доме. Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные полиции, смерть Хэнсона наступила от естественных причин, вероятность убийства полностью отвергается. Деятелю кино был 71 год.

Отметим, что Кертис Хэнсон являлся не только режиссером, но также продюсером и сценаристом. Он работал над такими картинами как "Восьмая миля", "Рука, качающая колыбель", "Секреты Лос-Анджелеса" и прочими.

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