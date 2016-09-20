Митрополит Илариона и его музыка

В Большом Зале Консерватории 22 сентбря состоится первый концерт юбилейного абонемента, посвященного 50-летию композитора митрополита Илариона (Алфеева). В июле 2016 года исполнилось 50 лет одному из самых известных иерархов Русской православной церкви – митрополиту Волоколамскому Илариону, личности уникальной в своей многогранности.

Владыка – церковный дипломат, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. Он богослов и историк церкви, имеющий звание доктора богословия и философии, присвоенное ему более чем десятью университетами мира, в том числе Оксфордским. Иларион – автор многочисленных книг и фильмов на религиозные темы, ведущий передачи «Церковь и мир» на телеканале Россия-24. И вместе с тем митрополит Иларион – член Союза композиторов России и один из самых исполняемых композиторов нашего времени. За последние десять лет в России и за рубежом состоялось более 160 концертов его музыки, которые неизменно заканчивались овациями публики. Он создал новый для России жанр – русской духовной инструментально-хоровой оратории на богослужебные православные тексты с элементами музыки барокко и стиля русских композиторов XX века. По признанию самого Илариона, ему «удалось воплотить в жизнь мечту великого русского композитора Глинки – «повенчать» западную фугу с русским церковным пением». Его творчество открывает современному слушателю путь к храму, к красоте и живоносной силе традиционной христианской культуры.

Постоянными исполнителями музыки митрополита Илариона являются крупнейшие российские оркестры и дирижеры, такие как Владимир Федосеев, Валерий Гергиев, Владимир Спиваков, Павел Коган, Дмитрий Китаенко; певцы –Евгений Нестеренко, Дмитрий Белосельский, Хибла Герзмава. Среди зарубежных исполнителей музыки митрополита Илариона – дирижеры Эндрю Уэйлс (Австралия), Карло Понти (США), Антал Матьяш (Венгрия), Александр Траубе (Швейцария), Диего Монтроне (Италия), Боян Суджич (Сербия), Гинтарас Ринкявичюс (Литва). Особые отношения связывают митрополита Илариона с Хором Государственной Третьяковской галереи и Московским Синодальным хором, руководитель которых Алексей Пузаков в 2006 году впервые после двадцатилетнего перерыва публично исполнил юношеское сочинения Григория Алфеева, что побудило автора – теперь уже митрополита Илариона – вернуться к сочинению музыки, изучением которой он в юные годы занимался в Московской консерватории у профессора Николаева.









На сегодняшний день митрополит Иларион является нескольких десятков духовно-музыкальных сочинений, в том числе таких крупных, как «Страсти по Матфею», «Рождественская оратория», «Стабат Матер», «Божественная литургия». Однако сочинение музыки не является для Илариона приоритетным. В одном из интервью он признался: «Музыкальное вдохновение приходит, когда его не ждешь, и уходит так же неожиданно, как пришло. Может быть, еще что-нибудь напишу, а может быть, опять будет двадцатилетний перерыв. Святейший Патриарх Кирилл как-то сказал: «Владыка Иларион должен теперь писать только одну симфонию — симфонию внешних церковных связей». Этим я ныне и занимаюсь денно и нощно».

В юбилейный для митрополита Илариона год в Большом зале Московской консерватории создан абонемент «Музыка митрополита Илариона», включающий хоровую и инструментальную музыку композитора-священника. По мнению организатора проекта, руководителя Московского Синодального хора, заслуженного артиста России Алексея Пузакова, «слушатели этих концертов смогут открыть для себя много нового. Сочетание красивой музыки и подлинного духовного содержания всегда рождает отклик в душе, что во все века являлось главной задачей и целью искусства».

Первый концерт состоится 22 сентября. На сцену БЗК выйдут Национальный филармонический оркестр России, Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», Московский синодальный хор, Государственный академический хор «Мастера хорового пения», солисты: Жаля Исмаилова (сопрано), Сергей Романовский (тенор), Артём Дервоед (гитара). За дирижерским пультом в этот день будет стоять маэстро Владимир Спиваков.