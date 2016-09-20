Россию впервые посетил актер Николас Кейдж

Всемирно известный голливудский актер Николас Кейдж впервые посетил Россию.

Артист прибыл в нашу страну, чтобы представить новый фильм со своим участием под названием "Крейсер". Кейдж в ходе пресс-конференции в Москве признался, что очарован русским балетом и обожает русскую литературу. Выяснилось, что актер является большим поклонником Федора Достоевского, в частности, его произведения "Братья Карамазовы", которое он прочитал в переводе, уточняет РИА "Новости".

Николас Кейдж добавил, что мечтает проникнуться поэзией слов Достоевского и по-настоящему понять, что он имел в виду.

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