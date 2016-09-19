Очередной дом-памятник уничтожили под Петербургом
19 сентября 2016, 16:37 [ «АН-онлайн» ]
Под Петербургом уничтожили очередной дом-памятник. По данным активистов Всероссийского общества охраны памятников (ВООПИиК), жилой дом начала XX века на Шлиссельбургском шоссе, 199, снесен.
Двухэтажный дом из красного кирпича в последние годы находился не в лучшем состоянии. Фактически от здания оставались только наружные стены, поросшие травой.
В прошлом сентябре комитет по охране памятников сообщал, что часть дома находится в собственности у неназванного лица. КГИОП направил ему требование выполнить противоаварийные работы и разработать проект реставрации здания и подготовил иск о взыскании штрафа.
Здание по адресу: поселок Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, 199А, является выявленным объектом культурного наследия «Жилой дом». КГИОП ранее готовил план мероприятий, направленных на предотвращение обрушения здания, и мероприятий по разработке проекта реставрации объекта культурного наследия.
Активисты СПбО ВООПИиК подготовили заявление в полицию о совершенном правонарушении. На прошлой неделе прокуратура сообщила, что дом Бенуа на Каменноостровском пошел трещинами и зарастает мхом. ТСЖ «Дом Бенуа» и ТСЖ «Матвеевское» нарушили требования закона о сохранении памятников, им внесены представления.
по сообщению портала "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.РУ" 16.09.16