Бывший барабанщик группы “Кино” назван самым дорогим российским художником десятилетия

Самым дорогим художником России за последнее десятилетие по данным аналитического обзора InArt 2016 был назван Георгий Гурьянов.

Сообщается, что был проведен анализ работ тысячи художников, чьи картины участвовали на аукционах за последние десять лет и самым дорогим из них оказался Гурьянов. Так, одна из его работ была продана в Лондоне почти за сто девяносто тысяч фунтов.

Георгий Гурьянов скончался в 2013 году. Он был известен также как барабанщик рок-группы “Кино”, аранжировщик и бэк-вокалист. С 1982 года Гурьянов участвовал в арт-объединении Тимура Новикова “Новые художники”, противопоставлявшем себя авангардистам старой волны.

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