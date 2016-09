Всплеск популярности электрогитары в начале 50-х создал благоприятную почву для экспериментов и инноваций, связанных с развитием этого многообещающего и суперпривлекательного инструмента. Поэтому появление электрической 12-струнной гитары в то время было вполне естественным явлением.



Акустическая же 12-струнка завоевала сердца исполнителей фольклорной музыки и блюзменов еще в 30-е годы. Ее отличие от обычной гитары заключается в том, что на 12-струнке все струны сдвоены – этим-то и создается магически притягательный звук, покоривший музыкальных чемпионов 60-х и широкий круг слушателей.



Критики называли 12-струнку секретным оружием Битлов, но на самом деле она была секретным оружием 60–70-х.



Вот вам несколько примеров наикрутейших песен, построенных на 12-тиструнном звуке…



The Beatles - Ticket To Ride - 2009 Remaster [Stereo]



The Beatles - A Hard Day's Night - Official Video



The Byrds - Turn! Turn! Turn!



Led Zeppelin - Stairway to Heaven Live (HD)



Eagles - Hotel California - ( Alta Calidad ) HD