Популярный сериал "Игра престолов" в воскресенье, 18 сентября, вновь изумил весь мир.

Картина завоевала первое место в номинации "лучший драматический сериал" по версии престижной премии "Эмми". Как сообщает телеканал ABC, за главный приз соревновались также сериалы "Аббатство Даунтон", "Родина", "Лучше звоните Соулу", "Карточный домик", "Мистер Робот", а также "Американцы", однако ни один из них не смог сравниться с "Игрой престолов".

Напомним, стало известно, что победителем в номинации "лучший комедийный сериал" стала картина под названием "вице президент".

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