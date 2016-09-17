В новом “Форсаже” может появиться погибший Пол Уокер

Калеб Уокер, брат погибшего американского актера Пола Уокера, рассказал, что в данный момент всерьез обсуждается возможность возвращения персонажа Пола в восьмой фильм франшизы “Форсаж”.

По словам Калеба, сделать это позволят современные спецэффекты. Дело в том, что после гибели актера сцены с его персонажем снимали при участии самого Калеба и третьего брата - Коди, которым с помощью компьютерной графики придали полное сходство с Полом. Именно этот трюк и предполагается снова использовать в съемках новой части. Однако поклонники “Форсажа” отреагировали на эту информацию негативно.

Актер Пол Уокер погиб 30 ноября 2013 года в автомобильной аварии, предположительно не справившись с управлением.

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