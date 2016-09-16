Почему англичане не нашли приличного места для памятника Фредди Меркьюри?

После смерти Фредди Меркьюри музыканты обратились к властям Лондона, чтобы те нашли место для памятника. Но место нашлось только на заднем дворе художественного колледжа. Те сочли это оскорблением и установили памятник в Монтрё на берегу Женевского озера. Теперь на него смотрят швейцарцы и туристы. Журналист «Аргументов недели» рассуждает, почему так поступили англичане.



Причин, думаю, достаточно. Например, я помню, что оказался в Лондоне как раз в тот день, когда Меркьюри умер. Помню, как смотрел телевизор в квартире у английского журналиста и диктор сказал в новостях: «Сегодня от пневмонии на фоне СПИДа умер певец группы Queen. Фанаты приходят к его дому с цветами». Точка. Я – англичанину: «Слушай, и это всё? А программы, ему посвящённые, воспоминания, интервью с близкими?..» Он посмотрел на меня, немного поморщился, пожал плечами. Типа не-знаю-ну-он-же-из-этих. И я после этого тоже перестал её слушать часто. Нет, группа, конечно, великая. Но вот подпеваешь песне Love Of My Life, и не знаешь толком, кому он посвятил её на самом деле: девушке Мэри или какому-то смазливому официанту...

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