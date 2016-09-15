Легендарный мультипликатор празднует юбилей

В четверг, 15 сентября, легендарный российский художник анимационного кино, режиссер Юрий Норштейн празднует свой юбилей.

Создателю множества любимых россиянами мультфильмов исполнилось 75 лет. С юбилеем Юрия Норштейна поздравил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщается на официальном сайте правительства. Политик в поздравительной телеграмме отметил, что волшебный мир анимационного кино художника является совершенно особенным, его энергетику можно лишь почувствовать, посмотрев такие работы, как "Ежик в тумане", "Сказка сказок", "Лиса и заяц" и многие другие. Медведев убежден, что формулой таланта Норштейна является уникальный талант режиссера и художника, умноженный на неиссякаемую жажду творчества.

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