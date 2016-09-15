ТЮЗ начинает новый сезон

Официальное начало 46-го сезона в волгоградском ТЮЗе пройдет 17 сентября. Актеры сыграют юбилейный, 100-й спектакль «Брачный договор» по пьесе Эфраима Кишона.

Можно считать, что ТЮЗ уже открыл свой новый театральный сезон – 1 сентября 2016 года, в День знаний. Устроив в театре настоящий праздник и показав приглашенным школьникам юбилейный, 150-й спектакль «Клочки по закоулочкам» Григория Остера.

Но официальный старт сезона состоится только в эту субботу. В вечернем репертуаре театра «Брачный договор», пожалуй, одно из самых востребованных или, как сегодня говорят, рейтинговых названий. Пьесе израильского драматурга первым дал сценическую жизнь в России именно Волгоградский ТЮЗ. Спектакль завоевал огромный успех не только у волгоградских зрителей, но и на гастролях в Казани, Северодвинске, на родине автора, в Израиле, а также в Москве – на сцене филиала Малого театра.

Сентябрьская афиша включает и совсем недавнюю премьеру - «Как выдать маму замуж» по пьесе известных российских драматургов, авторов «новой драмы», братьев Пресняковых, предоставивших волгоградскому ТЮЗу исключительное право на её постановку за пределами Москвы. Все мамы мечтают, чтобы их дети стали независимыми, самостоятельными. Но при этом они делают всё, чтобы не отпустить детей далеко от себя. Какую степень свободы мы готовы дать своим детям? Как сделать счастливой любимую маму и освободиться от её неумеренной опеки? В контексте спектакля молодые герои поколения «нулевых» обсуждают всё, из чего состоит их и наша общая с ними жизнь. Зрителям, юным и взрослым, здесь дают возможность взглянуть на себя со стороны – удивиться, посмеяться, а иногда и погрустить.

После некоторого «технического» перерыва на большую сцену вновь возвращаются герои «Сказа о царе Петре, красавице Ладе и Ваське Селиванове, царицынском пареньке» - по всем параметрам эксклюзивного спектакля об истории пребывания в граде Царицыне Петра Первого. За создание этой постановки творческая команда стала лауреатом Государственной премии Волгоградской области.

Юные зрители в начале сезона увидят также сказки «Крылья Дюймовочки» и «Лесные тайны».

В последние числа сентября ТЮЗ пригласит своих взрослых зрителей на премьеру спектакля по мотивам произведений А.П.Чехова, с длинным названием «Упоенный, счастливый, падаю перед нею на колени!..» Эту по- театральному пышную фразу произносит главный герой, знаменитый провинциальный артист, которому устраивают бенефис. Спектакль этот о любви и о театре. Постановочную группу под руководством режиссера заслуженного артиста РФ Альберта Авходеева интересует Театр как модель окружающей нас жизни. В конце концов, проблемы актерского существования во все времена равны общим проблемам взаимоотношений людей, философскому вопросу о человеческой сущности. При всей серьезности вопроса, спектакль обещает быть веселым и музыкальным.

В дальнейших планах театра новогодние премьеры, обращение к русской и зарубежной классике, поиск актуальных современных пьес.

Галина БЕСПАЛЬЦЕВА