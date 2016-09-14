Стивен Сигал подумывает о получении российского гражданства

Американский актер Стивен Сигал не исключает возможности в будущем стать гражданином России. Как сообщил актер, он хотел бы проводить несколько месяцев в году со своими российскими друзьями.

По словам Сигала, что его привлекает богатая культура России. Актер также добавил, что особенно ему интересен Сахалин из-за его близкого расположения к Японии и как место, где существуют широкие возможности для ведения бизнеса.

Стивен Сигал прибыл в Россию, чтобы посетить Международный фестиваль “Край света”, куда был приглашен в качестве гостя. Актер планирует пробыть на Сахалине до закрытия фестиваля, которое состоится 17 сентября.

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