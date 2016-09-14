Лучшим музеем Европы петербургский Эрмитаж признали туристы в ходе голосования на сайте TripAdvisor. В мировом рейтинге Эрмитаж занимает третью позицию после музея Метрополитен в Нью-Йорке и Художественного института Чикаго.

В ТОП-10 вошли также парижский музей Орсе, Национальный музей антропологии в Мехико, Национальный музей и Мемориал 9/11 в Нью-Йорке, музей Прадо в Мадриде, Британский музей в Лондоне, греческий музей Акрополя в Афинах и музей Васа в Стокгольме.

Эрмитаж - единственный российский музей, вошедший в европейский и мировой рейтинги. Он попадает в ТОП-10 лучших музеев мира уже несколько лет подряд. Год назад туристы поставили Эрмитаж на шестое место.

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