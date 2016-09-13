Если бы у меня спросили, что в Битлах меня поразило больше всего, я бы сказал: “Тот факт, что они исполняли “Бесамэмучу”… Эстеты-апологеты эстрадного искусства, и “Бесамэмучи” в частности, пожалуй, взъерошатся на меня и прикрикнут: “Положь туда откуда взял!”.



И, наверное, в какой-то степени они будут правы, так как сама по себе “Бесамэмуча”, написанная в 1933 году, – должно быть, самый интернационально признанный поп-хит ХХ века, но все-таки это буржуазно-аристократическая романтика с латинским привкусом и во фраке с бабочкой, а Битлы – это патлы и все немного наперекор фраку и бабочке, а если у них и проскакивал “фрак”, так уж точно с понтом…



К счастью, опасный серфинг на волне компромисса, на который они пошли в самом начале 1962 года, сыграв (кстати, клево) “Бесамэмучу” на прослушивании по поводу получения контракта, не помешал “Желтой подводной лодке” пуститься в свое уникальное плавание.



Битлам повезло, а скольких эта волна утопила…





Besame Mucho - The Beatles