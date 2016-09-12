Впервые в Москве можно увидеть сразу 11 шедевров Рафаэля Санти. ГМИИ имени Пушкина 13 сентября открывает экспозицию работ художника эпохи Возрождения. Особое внимание на выставке будет уделено портретной живописи Рафаэля.

Художник создал новый тип ренессансного портрета.

В 2020 году во всем мире будет широко отмечаться 500-летие со дня смерти Рафаэля. Выставка в Пушкинском станет первой в череде знаменательных событий, приуроченных к этой дате.

Выставка «Рафаэль. Поэзия образа. Произведения из Галерей Уффици и из других собраний Италии» в Пушкинском музее продлится до 11 декабря. Билеты можно было купить через интернет на сайте музея. Электронные билеты уже раскуплены вплоть до октября.

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