Антонио Бандерас: у русских женщин особая магия

Популярный испанский актер, режиссер и певец Антонио Бандерас прилетел в Москву на открытие авторской выставки фоторабот Women in Gold. На данный момент это уже вторая выставка работ актера.

Выставка, ранее демонстрировавшаяся в Испании, Мексике и Аргентине, посвящена женщинам, их красоте и обольстительности. Актер сообщил, что своими работами хотел показать, каким разными, но при этом привлекательными могут быть женщины. Он также добавил: русские женщины обладают особенным волшебством.

Помимо выставки Бандерас представит новый аромат Queen of Seduction, а также примет участие в проекте фонда помощи детям “Обнаженные сердца”, учрежденного Натальей Водяновой.

Читайте также:

Другие новости культуры

Все новости дня