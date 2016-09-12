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Антонио Бандерас: у русских женщин особая магия

12 сентября 2016, 18:16 [ «АН-онлайн» ]

Антонио Бандерас: у русских женщин особая магия
Фото: globallookpress.com

Популярный испанский актер, режиссер и певец Антонио Бандерас прилетел в Москву на открытие авторской выставки фоторабот Women in Gold. На данный момент это уже вторая выставка работ актера.

Выставка, ранее демонстрировавшаяся в Испании, Мексике и Аргентине, посвящена женщинам, их красоте и обольстительности. Актер сообщил, что своими работами хотел показать, каким разными, но при этом привлекательными могут быть женщины. Он также добавил: русские женщины обладают особенным волшебством.

Помимо выставки Бандерас представит новый аромат Queen of Seduction, а также примет участие в проекте фонда помощи детям “Обнаженные сердца”, учрежденного Натальей Водяновой.

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