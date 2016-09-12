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В Екатеринбург прибыла святыня из "Русского Ватикана"

12 сентября 2016, 17:18 [ «АН-Екатеринбург» ]

В Екатеринбург прибыла святыня из "Русского Ватикана"

12 сентября в екатеринбургский Храм-на-Крови были привезены мощи преподобного Силуана Афонского. Вместе со святыней в столицу Урала также прибыла икона Спасителя, перед которой в течение многих десятилетий молился русский праведник.

Екатеринбург стал одним из семи населенных пунктов страны, куда в рамках 1000-летия присутствия русского монашества на Святой горе Афон (который также называют "Русским Ватиканом") привезена святыня, никогда прежде не покидавшая стен Русского Свято-Пантелеимонова монастыря. Принесение честной главы русского монаха благословил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

Как известно, верующие обращаются к преподобному с молитвами о напутствии в делах, о помощи в сложном выборе, в духовном просвещении, просят мира и благоденствия для близких людей и всей страны.

Как отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, десятки верующих приезжают на Афон, чтобы поклониться мощам преподобного Силуана, а теперь святыня привезена в Россию и побывает в нескольких городах страны, в том числе на Урале, чтобы благословение мог получить любой прихожанин.

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