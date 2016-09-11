Актер Федор Добронравов отмечает юбилей

Народный артист России Федор Добронравов отмечает юбилей. 11 сентября актеру театра и кино исполнилось 55 лет. Добронравов играет в Театре сатиры. Его роли в фильмах полюбились зрителям.

Федор Добронравов окончил Воронежский государственный институт искусств. Его карьера началась в Воронеже. А в 1990 году Добронравова пригласили в театр «Сатирикон». В 2003 году он стал играть в Театре сатиры.

Актер исполнил роли в фильмах «Ликвидация», «День радио», «Сваты», «Мамы», «Братья по обмену» и других. Всего Федор Добронравов исполнил более 100 ролей.

Его сыновья Виктор и Иван, как и отец, стали актерами.

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