В Москву приехал Антонио Бандерас

Голивудская звезда готовится презентовать в столице России свой фотопроект и примет участие в благотворительном мероприятии Натальи Водяновой. Самолет с актером приземлился в столичном аэропорту Внуково-3.

Долгий перелет актера не утомил, он чувствовал себя прекрасно и улыбался прохожим, передает «Лайф».

В столице Бандерас проведет четыре дня. За это небольшое время актер планирует лично представить москвичам свой фотопроект Women in Gold и свои новые духи Queen of Seduction и принять участие в совместной акции с Натальей Водяновой и её фондом "Обнажённые сердца".

Сообщается, что райдер звезды весьма скромен, есть только два пункта: зелёный и чёрный чай и макияж от компании MAC. Перемещаться по столице Бандерас будет на автомобилях марки Jaguar.