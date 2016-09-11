Советский мультипликатор, режиссер и художник, народный артист России Эдуард Назаров скончался на 75-м году жизни, сообщает пресс-служба Международного фестиваля "Крок", президентом которого был Назаров.

В пресс-службе отметили, что Назаров давно болел, - были проблемы с сосудами. Время прощания с Эдуардом Назаровым пока не называется.

В качестве режиссера Эдуард Назаров снял мультфильмы "Жил-был пес", "Приключения муравья", "Про Сидорова Вову" и многие другие, а ав качестве художника-постановщика Назаров делал анимационные ленты "Винни-Пух", "Остров" и другие.

Эдуард Назаров закончил Строгановское художественно-промышленное училище, работал в мультипликации с 1959 года - сначала у художника-постановщика Михаила Цехановского, затем – у Федора Хитрука. C 1979 по 2000 год преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров.