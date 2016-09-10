Международный фестиваль духовых инструментов в Петербурге

Международный фестиваль «Брасс-осень» открылся 7 сентября и продлится 5 дней. Это правильно - переход от лета к осени необходимо поддерживать эмоционально. Ведь раньше во многих парках Петербурга играли духовые оркестры, создавая в северной столице иллюзию праздника - что еще не все закончилось и будет «бабье лето».

Петербуржцам и гостям города уже создают и будут создавать до 12 сентября настроение лучшие ансамбли и солисты этого вида искусства.

Организаторы фестиваля проявили дифференцированный подход к жанровым композициям: от барокко до джаза, от современных мелодий из кинофильмов и мюзиклов.

Задача поставлена так: весь город должен насквозь пропитаться музыкой, погрузиться в атмосферу романтики.

Среди участников заявлены американский Ансамбль «Fortress Brass», «City Music Diet», ансамбль бешеной музыки «City Brass», концертный оркестр национальной гвардии России и многие другие.

Концертная программа будет проходить на разных площадках города. С расписанием фестиваля можно ознакомиться в интернете.



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