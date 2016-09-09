В Петербурге пройдет Международный форум современного искусства «АПозиция ХII»

Основная задача форума передать непосредственный и глубокий человеческий опыт искусства.

Сделать попытку объяснить, что такое современное искусство, что происходит в процессе творчества, когда оно становится устаревшим, и наоборот, как искусство превращается в классику, а та в традицию. Сложно провести грань между самодеятельностью и профессионализмом.

XII Международный форум современного искусства «АПозиция XII» пройдет в Санкт-Петербурге с 9 по 11 сентября 2016 на четырех площадках особняка Румянцева на Английской набережной, 44.

Здесь соберутся артисты из Аргентины, Финляндии, Вьетнама, США, Великобритании, Германии, Чехии, Швеции и России.

Стилистика фестиваля также претерпела изменения и расширилась. Две музыкальные сцены помимо музыкальных проектов дополнена отдельной сценой под пластические и хореографические проекты, где будут выступать танцоры, мастера перфоманса.

Четвертая площадка станет кинозалом, где будет показана уникальная кинопрограмма, подготовленная и тщательно отобранная специально для фестиваля.

Кроме того, все пространство дворца будет заполнено различными видео-, аудиоинсталляциями и медиаобъектами.

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