«ЛЕЙТЕНАНТ С ИНИШМОРА» прибывает в Москву

С 21 по 25 сентября в Москве на сцене ГИТИС-театра пройдут гастроли Пермского театра «У Моста» - того самого первого мистического театра, что привел в Россию драматургию МакДонаха.

Коктейль из черного ирландского юмора МакДонаха и глубины проживания роли актерами театра «У Моста» стал острым трендом российских подмостков. Но мы же знаем: лучший вкус – всегда от авторов.

«Лейтенант с Инишмора» – самая дерзкая и брутальная пьеса МакДонаха, в которой жестоко высмеивается самое святое в истории Ирландии – пафос свободы – то самое Ирландское народно-освободительное движение, которое, по сути, стало террористическим и экстремистским безумием. Главный герой лейтенант Падрайк уволен из войск ИРА за непомерную жестокость, которую не могут выдержать даже его «боевые соратники» повстанцы. Его боятся в родном поселке на острове Инишмор, его боится даже собственный отец.

Но если в дело вмешивается… котик, то дрогнет сердце жестокого убийцы, а окружающие будут сметены его яростью. Вся интрига истории разворачивается из-за смерти любимого кота Падрайка, которая превращает его родной поселок в комический гротесковый ад. История разыгрывается театром «У Моста» в лучших традициях ирландских черных комедий с множеством «убийственных» сцен и кошмарно смешных диалогов. Но это совсем не отменяет серьезности взгляда на ирландскую действительность, как и любой страны, в которой политика приводит к разрушению главных ценностей мироздания – ценности человеческой жизни.

Подробнее о гастролях в Москве пермского тетра «У Моста» -

http://proartinfo.ru/afisha/1019631-teatr-u-mosta-ustroil-pyat-vecherov-s-makdonakhom-v-moskve