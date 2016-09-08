В «Пассаж-Синема» пройдет первый Уральский открытый фестиваль российского кино

В Екатеринбурге в кинотеатре универмага «Пассаж» меньше, чем через две недели пройдет первый Уральский открытый фестиваль российского кино. В «Пассаж-Синема» жителям и гостям столицы Урала легенды отечественного кинематографа Владимир Меньшов, Сергей Соловьев и Михаил Ефремов представят лучшие «фильмы-невидимки».

«Как ни смешно, российское кино производит фильмы-невидимки: их просто не показывают», – объясняет программный директор фестиваля Валерий Кичин. — Не потому, что плохие, а просто нужны сборы большие и сразу. И на экранах фильмы-однодневки — стрелялки-пугалки-потешалки. Что кино может быть умным, интересным и добрым — уже мало кто верит. И про себя, про свою жизнь смотреть отвыкли. Наш фестиваль хочет сломать предрассудки и доказать: в России все еще снимают хорошее кино. Из сотен фильмов-невидимок мы отобрали лучшие. Приглашаем к диалогу».

Судейскую комиссию фестиваля возглавит один из самых ярких российских актеров Владимир Меньшов. Вместе с ним в жюри будут работать известный кинокритик Елена Стишова, член Дирекции фестиваля российского кино в Онфлере Елена Дюффорт, оператор многих культовых фильмов Сергей Астахов, а также режиссер и сценарист Алексей Федорченко.

На экранах «Пассаж-Синема» зрители увидят 17 картин. Некоторые фильмы вместе со зрителями в кинотеатре универмага «Пассаже» посмотрят легенды отечественного кинематографа. Так, 22 сентября режиссер Андрей Элинсон презентует фильм «Двое» с Владимиром Вдовиченковым в главной роли. 23 сентября легенда отечественного кинематографа Сергей Соловьев представит свою 19-ую режиссерскую работу «Ке-Ды».

24 сентября лауреат премии «Оскар» Владимир Меньшов презентует в «Пассаж-Синема» ленту «Ивановы», в которой он сыграл главную роль.

25 сентября режиссер Вера Сторожева, лауреат гран-при Московского международного кинофестиваля, представит свой новый фильм «Сдается дом со всеми неудобствами» с Ириной Пеговой, Светланой Ходченковой и Викторией Исаковой.

26 сентября — главное событие: презентация Михаилом Ефремовым по-хорошему безумного и совершенно хулиганского мини-сериала «Пьяная фирма» Григория Константинопольского.

Закроет кинофестиваль в Пассаже показ нового фильма Кирилла Серебрянникова «Ученик», который получил премию Франсуа Шале на 69-м Каннском кинофестивале и приз за лучшую режиссуру на 27-м кинофестивале «Кинотавр».

Расписание показов в кинотеатре «Синема-Пассаж»: 21 сентября в 10.00 «Затерянный в Сибири», в 12.00 — «Дом милый дом». 22 сентября в 10.00 «Сказка странствий», в 12.00 — «Зеленая карета», в 19.30 — «Двое». 23 сентября в 10.00 «Гори моя звезда», в 12.00 — «Инсайт», в 19.30 — «Ке-Ды». 24 сентября в 10.00 «Красный», в 12.00 — «Норвег», в 19.30 — «Ивановы».

25 сентября в 10.00 «Небесный верблюд», в 19.30 — «Сдается дом со всеми неудобствами». 26 сентября в 12.00 «Поездка к матери», в 19.30 (малый зал) — «Белый ягель», в 19.30 (большой зал) — «Пьяная фирма». 27 сентября в 19.30 «Ученик».