Театрализованный сбор труппы в театре Романа Виктюка

Театр Романа Виктюка приглашает на театрализованный сбор труппы, который состоится 9 сентября (пятница) в 12:00 в здании театра на Стромынке, 6, которое будет торжественно открыто в октябре. У вас будет возможность первыми увидеть Театр Романа Виктюка после многолетней реконструкции.

Планы на юбилейный сезон и итоги предыдущего сезона озвучит художественный руководитель театра Роман Григорьевич Виктюк, на сцене будут установлены декорации из предстоящей театру премьеры – «И вдруг минувшим летом» по пьесе Теннесси Уильямса. Артисты покажут отрывки из спектакля.



Ожидаются почетные гости – руководитель Департамента культуры г. Москвы А. В. Кибовский и руководитель Департамента культурного наследия г. Москвы А. А. Емельянов.

Приятных событий (и, соответственно, инфоповодов) у Театра Романа Виктюка до конца года много.

1. Сезон 2016-2017 у театра юбилейный – 20-й.

2. В этом году 80 лет исполняется Роману Григорьевичу.

3. На октябрь 2016 у нас запланировано торжественное открытие после длительной реконструкции здания театра на Стромынке.

4. Свой день рождения Роман Григорьевич отметит премьерой: к выпуску готов спектакль «И вдруг минувшим летом» по пьесе Уильямса.