В Петербурге - «Скульптурный десант» в Пассаже
8 сентября 2016, 09:41 [ «АН-Санкт-Петербург» ]
Выставка в Пассаже открыта не случайно, а в продолжении традиции с середины 19 века, когда Пассаж являлся крупным городским просветительским центром: здесь устраивались литературные чтения, публичные лекции, а в начале XX века в галерее Торгового дома регулярно проводили вернисажи.
Традиции возвращаются - «Скульптурный десант» станет первой выставкой скульптуры в истории современного Пассажа. Стеклянный купол-потолок галереи дает естественный свет, позволяющий показать и рассмотреть скульптуру.
Вдохновитель и один из организаторов выставки, заведующая филиалом «Мастерская Аникушина» Людмила Титова считает, что в составлении экспозиции был необходим контраст элегантности и настроения интерьеров улицы.
До конца октября можно воочию понаблюдать за работой художников и процессом создания скульптуры.
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