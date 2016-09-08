В Москву на гастроли приехал миланский театр Ла Скала

В четверг, 8 сентября, в Москву на гастроли прибыл прославленный миланский театр Ла Скала.

Сегодня на исторической сцене Большого тетра будет проходить генеральная репетиция оперы "Симон Бакканегра" Джузеппе Верди - именно она 10 сентября откроет серию выступлений труппы Ла Скала. Отметим, что нынешний тур миланского театра в Москву проходит в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес", кроме того, он проводится при поддержке Главного универсального магазина.

Как уточняет ТАСС, в программу гастролей, которые продлятся вплоть до 16 сентября, входит опера "Реквием" Джузеппе Верди и концерт итальянской музыки.

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