Денис Мацуев наконец-то станет отцом?

Знаменитый пианист Денис Мацуев и прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина готовятся стать родителями. Такие слухи поползли в Сочи в рамках международного музыкального фестиваля "Новая волна".

Сам пианист не подтвердил информацию, но и не опровергнул ее. На вопросы журналистов он отвечал, что не комментирует свою личную жизнь. В интервью Мацуев сообщает, что не женат, но своей личной жизнью удовлетворён, к браку со штампом в паспорте не стремится.

Об отношениях Дениса Мацуева и Екатерины Шипулиной практически ничего не известно, кроме того, что вместе они уже много лет.

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