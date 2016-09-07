В Москве открылась книжная выставка-ярмарка

В среду, 7 сентября, спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин открыл на ВДНХ Московскую международную книжную выставку-ярмарку.

В этом году страной-почетным гостем мероприятия является Греция, в Москву прибыли эксперты и историки из этой страны. Как заявил Нарышкин, на Московской международной книжной выставке-ярмарке уже привыкли встречаться читатели и авторы, именно здесь проходят встречи настоящих профессионалов книжного дела, благодаря которым возникают невероятно интересные издательские проекты.

Как сообщает РИА "Новости", в мае текущего года Россия являлась почетным гостем книжной ярмарки в Салониках, а позже, в июле, состоялся "круглый стол" с участием Сергея Нарышкина и греческих специалистов.

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