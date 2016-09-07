В Петербурге открывается выставка, посвященная петроградскому авангарду

С 8 сентября в Мраморном дворце Русского музея можно увидеть достаточно редкую экспозицию объединяющую около 150 живописных и графических произведений из собрания Русского музея, Третьяковской галереи, музея Бахрушина, московских и петербургских частных коллекций.

Центром, где проходила мощная умственная и практическая работа, была частная квартира на Университетской набережной. Всем процессом руководил художник и известный подвижник Николай Пунин.

Сообщество, сложившиеся в этих стенах, можно было назвать салоном единомышленников, куда входили художники Тырса, Татлин и др. Частыми посетителями здесь были Маяковский, Мандельштам, Клюев, Бальмонт и другие представители Серебряного века.

Время диктовало стиль. Судьба петроградского авангарда оказалась на пересечении Импрессионизма, суть которого - мимолетность, мнимость, мгновенные впечатления, что противоречило времени. Шла война, хотели жить всерьез и Экспрессионизма, который художникам казался формальным.

В итоге на передовые позиции вышло «сублимированное» творчество, соединяющее рисунок, графику, живопись, скульптуру. Среди художников этого направления лидирующим стали живописные рельефы Владимира Татлина. Работы были выполнены на стыке живописи и скульптуры.

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