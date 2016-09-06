Умер художественный руководитель театра им. Моссовета

Худрук Московского академического театра имени Моссовета, народный артист РСФСР Павел Хомский скончался на 92-м году жизни. В театре пока не сообщают, когда и где состоится прощание и похороны Хомского.

Из полусотни спектаклей, которые Павел Осипович поставил на сцене театра им.Моссовета, многие вошли в историю русского театра. Работы мастера пользовались успехом и за рубежом - в театрах Франции, США, Испании.

Хомский отмечен многими профессиональными наградами. В 2015 году он был удостоен Российской национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". Он награжден орденами Дружбы народов, Почета, "За заслуги перед Отечеством".

На вопрос, как ему удается поддерживать творческий тонус, Хомский отвечал: "Просто нужно непрерывно работать".

Читайте также:

Другие новости культуры

Все новости дня.