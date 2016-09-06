Роулинг планирует приурочить три новых новеллы к началу учебного года в Хогвартсе

Серия новелл, повествующих о жизни в школе волшебства, будет доступна в электронном виде на тематическом портале Pottermore. Премьера будет приурочена к началу учебного года в Хогвартсе.

Сюжет новелл, в каждой из которых не более десяти тысяч слов, будет строиться вокруг второстепенных персонажей книг о юном волшебнике Гарри Поттере и покажет полюбившийся читателям мир с неожиданной стороны.

Предполагается, что новеллы станут последним продолжением романов о школе чародейства. Предыдущая часть вышла чуть более месяца назад и стала самой продаваемой пьесой в британской истории. За неделю продаж пьеса принесла более одиннадцати миллионов долларов.

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