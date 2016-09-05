В Химках скончалась знаменитая российская поэтесса

В понедельник, 5 сентября, стало известно, что накануне вечером ушла из жизни знаменитая российская поэтесса.

Литератор и бард Новелла Матвеева ушла из жизни на 82-м году на собственной даче, которая расположена неподалеку от Химок. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные заместителя главного редактора "Литературной газеты" Леонида Колпакова, информации о месте и времени похорон пока нет.

Отметим, что с конца 1950-х годов Новелла Матвеева начала сочинять песни на собственные стихи и самостоятельно исполнять их под аккомпанемент на гитаре. В последние годы она работала над своими переводами сонетов Шекспира.

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