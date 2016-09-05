В день юбилея Фредди Меркьюри в его честь назвали астероид

В понедельник, 5 сентября, в день юбилея легендарного британского музыканта Фредди Меркьюри, в его честь назвали астероид.

Об этом сообщил гитарист группы Queen Брайан Мэй на вечеринке в честь 70-летия певца в швейцарском Монтре. Как сообщает издание The Telegraph, астероиду 17473 присвоил имя Фредди Меркьюри Международный астрономический союз. Забавный факт: сам Мэй по профессии является астрофизиком.

Гитарист заметил, что небесное тело будет носить имя Меркьюри в знак того выдающегося влияния, которое музыкант оказал на весь мир своим творчеством.

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