Ведущим воскресного выпуска программы "Время" на Первом канале стал журналист, главный редактор журнала "Эксперт" Валерий Фадеев. С 2012 года вела "Воскресное время" Ирада Зейналова.

Сегодня вышла первая передача с его участием в качестве ведущего. Ранее СМИ сообщали, что ведущую программы Ираду Зейналову сменит Валерий Фадеев, но официально это никак не подтверждалось.

Зато 44-летняя телеведущая подтвердила слухи о том, что скоро выйдет замуж во второй раз. "Не хочу афишировать это событие и заниматься гламурным самохвальством, потому что мы долго и аккуратно шли к этому. Я счастлива. Спасибо", — отметила Зейналова в интервью "КП".

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