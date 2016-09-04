На модном показе, который проходил в Сочи в рамках «Новой волны», папарацци засняли Никиту Михалкова с женой. Это первое появление знаменитого режиссера на публике после проблем со здоровьем.

Воспаление легких не дало Михалкову в свое время принять участие в открытии ММКФ.

Михалков встретился с мэром города Сочи Анатолием Пахомовым, с фигуристкой Татьяной Навкой, женой Иосифа Кобзона Нелли, а также Екатериной Одинцовой, супругой умершего Бориса Немцова, пишут СМИ.

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