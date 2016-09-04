Первый актерский образовательный фестиваль в Петербурге

В Петербурге очень многие увлекаются театром и кино. Можно так сказать, что Питер - театральный город. Достать билеты в любой из театров не просто, а на премьеру или уже нашумевшее представление - просто бессмысленная затея.

Традиции театрального Петербурга - не количеством брать, выбирать штучно, но зато и зрительская любовь здесь долговечна.

Наш известный публицист, литератор, драматург и, пожалуй, лучший специалист по искусствоведческому анализу театральных постановок Татьяна Москвина (редактор по культуре «АН») в статье к 120-летию Фаины Раневской написала, что: «...нигде не училась официально актерскому мастерству — и явила собой фантастическое проникновение в самую сущность актерства в принципе».

По сути это могло бы стать эпиграфом к фестивалю «Станиславский верит», поскольку поставлена благородная цель - вовлечь в мир театра людей, пока еще только нащупывающих свое призвание.

4 сентября в Петербурге впервые театральная элита страны соберется вместе для обсуждения потенциала творческих профессий, и главное, где и как искать ресурсы развития современного театрального пространства.

Участники фестиваля встретятся здесь с любимыми актерами, режиссерами, сценаристами, и продюсерами. Среди них: Андрей Ургант, Семен Спивак, Иван Ожогин,Федор Балабанов и другие.

Местом проведения выбрано Лофт-пространство, Аптекарский пр., 4.

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